​Гончарук рассчитывает на 4%-ный рост ВВП в 2020 году

Премьер не спешит отказываться от цели "40% за пять лет".

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что в 2020 году рост украинский экономики может превысить 4%.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Если говорить о цифрах, то у нас будет замедление в 4-м квартале, но объективно в 20-м году мы можем выйти 4% нашим оценкам", - отметил премьер-министр.

Согласно макропрогнозу на 2020-2022 годы, который правительство Гончарука утвердило прошлой осенью, рост ВВП в 2020 году составит 3,7% по консервативному прогнозу и 4,8% по оптимистичному. По словам премьера, макропрогноз на 2020 год будет скорректирован в марте.

Гончарук признал, что это ниже анонсированной траектории роста ВВП на 40% за пять лет, но, по его мнению, это все еще является реалистичным прогнозом.

"Многие пытаются представить цель 40% как обещание. Я считаю, что это достаточно опасная интерпретация. Это оценка нашего правительства, оценка потенциала нашей страны в следующие 5 лет. Я искренне считаю, что эта оценка была правильной и остается правильной. Я считаю, что наша страна может расти и вырасти на 40% за 5 лет, может расти на 7 и более процентов в год, если она будет делать правильные шаги", - сказал премьер.

Одним из таких шагов, по его мнению, является запуск рынка земли с осени 2020 года.

Напомним, что в 2019 году украинская экономика увеличилась на 3,3%, по оценкам Национального банка и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.