Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь
Путин и Лукашенко договорились о поставках нефти в Беларусь
Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
Пассажирский Boeing, летевший из Нью-Йорка в Лондон, побил рекорд благодаря урагану
Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье
Полиция рассказала подробности спецоперации по задержанию членов ОПГ на Закарпатье
Шведский легкоатлет побил абсолютный мировой рекорд по прыжкам с шестом
Шведский легкоатлет побил абсолютный мировой рекорд по прыжкам с шестом
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
В Полтаве 18-летняя девушка после ссоры с парнем пошла в тир и застрелила инструктора (обновлено)
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Коронавирус впервые обнаружили у гражданина Украины (обновлено)
Поклонская решила сдать ДНК-тест для установления национальности
Поклонская решила сдать ДНК-тест для установления национальности
В пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего ДТП
В пригороде Киева избили полицейского, оформлявшего ДТП
Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
Китай переименовал коронавирус из-за возмущения жителей Уханя
ГлавнаяЭкономикаГосударство

​Гончарук рассчитывает на 4%-ный рост ВВП в 2020 году

Премьер не спешит отказываться от цели "40% за пять лет".

​Гончарук рассчитывает на 4%-ный рост ВВП в 2020 году
Фото: Макс Требухов

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что в 2020 году рост украинский экономики может превысить 4%.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Если говорить о цифрах, то у нас будет замедление в 4-м квартале, но объективно в 20-м году мы можем выйти 4% нашим оценкам", - отметил премьер-министр.

Согласно макропрогнозу на 2020-2022 годы, который правительство Гончарука утвердило прошлой осенью, рост ВВП в 2020 году составит 3,7% по консервативному прогнозу и 4,8% по оптимистичному. По словам премьера, макропрогноз на 2020 год будет скорректирован в марте.

Гончарук признал, что это ниже анонсированной траектории роста ВВП на 40% за пять лет, но, по его мнению, это все еще является реалистичным прогнозом.

"Многие пытаются представить цель 40% как обещание. Я считаю, что это достаточно опасная интерпретация. Это оценка нашего правительства, оценка потенциала нашей страны в следующие 5 лет. Я искренне считаю, что эта оценка была правильной и остается правильной. Я считаю, что наша страна может расти и вырасти на 40% за 5 лет, может расти на 7 и более процентов в год, если она будет делать правильные шаги", - сказал премьер.

Одним из таких шагов, по его мнению, является запуск рынка земли с осени 2020 года.

Напомним, что в 2019 году украинская экономика увеличилась на 3,3%, по оценкам Национального банка и Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также