Гончарук поручил главам ОГА составить перечень школ, детсадов и дорог для ремонта в 2020 году

Премьер Алексей Гончарук поручил главам облгосадминистраций до следующей недели подготовить план с перечнем школ, детсадов, больниц, стадионов и дорог, которые будут построены или отремонтированы в рамках программы "Большое строительство". Об этом премьер заявил во время совещания с руководителями ОГА в пятницу, сообщает Правительственный портал.

Программа должна стартовать 1 марта.

"Мы начинаем масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране. Со стороны правительства мы обеспечим регионы всем необходимым, чтобы строительство началось вовремя. Главная задача руководителей ОГА - это своевременная координация деятельности с профильными министерствами и ведомствами и координация работы на местах", - заявил премьер.

По словам Гончарука, в каждой области должен быть согласованный с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые область планирует построить или отремонтировать в течение года. До 14 февраля все области должны согласовать перечень объектов для строительства с Минрегионом.

Отдельно области также должны согласовать с Укравтодором перечень дорог, которые планируют построить в рамках Дорожного фонда. В приоритете - дороги к опорным школам и больницам.

Из всех областей, которые до 1 февраля должны были подать Укравтодору эти документы, только шесть уже имеют согласованный перечень дорог. Еще 13 планов областей - в процессе согласования.

Остальные шесть областей не подали пока ни одного документа в Укравтодор и не имеют четких планов, какие именно дороги они будут ремонтировать.

Премьер добавил, что до следующей недели у каждого руководителя ОГА должен быть конкретный план области с перечнем всех объектов и дорог к ним. Эти планы каждый глава облгосадминистрации представит в Киеве на заседании правительства.

Напомним, ранее "Укравтодор" показал карту перспективной сети скоростных дорог.