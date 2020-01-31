Планируется два коридора через всю страну с запада на восток.

"Укравтодор" показал на своем сайте карту перспективной сети скоростных автодорог технической категории 1-а (автомагистраль) и 1-б (скоростное шоссе).

Сейчас под эти критерии отвечают только несколько дорог, среди которых М-06 на участке Киев-Житомир-Ровно, М-05 Киев-Одесса на всей протяженности, М-01 на участке Киев-Чернигов, М-29 Харьков-Новомосковск, Н-08 на отрезке Днепр-Запорожье, М-03 на отрезке Киев-Лубны и Н-01 на отрезке Киев-Обухов.

В отдаленной перспективе планируется сделать два скоростных коридора через всю территорию страны от западной границы до Луганска (с ответвлением на Сумы) и Донецка (с ответвлениями на Черновцы, Николаев, Херсон). На Крым планов нет.

В 2020 году строительные работы будут выполнятся на трассах М-03 и Н-31, в частности на участках Лубны - Полтава - Валки и Решетиловка - Днепр. Также запланированы работы на отдельных участках дороги М-07 от Ковеля до польской границы.

Проектные работы будут направлены на создание 4-х полосных трасс по маршрутам: М-06 Ужгород - Мукачево, М-06 Ровно - граница Львовской области в направлении Львова, Н-11 Днепр - Кривой Рог.

Также готовится техническо-экономическое обоснование для расширения до 4-х полос дороги Львов - Тернополь - Хмельницкий - Винница - Умань и Одесса - Николаев - Херсон.