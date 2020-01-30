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Украинские авиакомпании на месяц приостановят полеты в Китай

Последний борт прилетит 4 февраля.

Украинские авиакомпании на месяц приостановят полеты в Китай
Фото: LB.ua

Украинские авиакомпании прекратят прямое сообщение с Китаем после 4 февраля из-за вспышки заболевания новым вирусом в этой стране.

Об этом на брифинге в четверг рассказал заместитель генерального директора аэропорта "Борисполь" Олег Струк.

"Мы получили сообщения от авиакомпаний, что приостановлены прямые рейсы в Китай. Мы еще ждем три рейса авиакомпаний МАУ и SkyUp, они состоятся 31 января, 2 февраля и 4 февраля. После этого прямых рейсов из Китая в течение месяца авиакомпании, которые базируются в аэропорту "Борисполь", не планируют", - рассказал он.

По словам Струка, обычно между Китаем и Украиной выполняется около 14-15 рейсов в зависимости от месяца.

Напомним, в начале зимы в Китае началась эпидемия нового коронавируса 2019-nCoV. По состоянию на утро 30 января он убил 170 человек, число инфицированных приближается к 8 тысячам.

В Европе случаи заболевания зафиксировали во Франции, Германии и Финляндии.

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