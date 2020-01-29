Кабмин уволил Кравцова с должности главы правления "Укрзализныци"

Кабинет министров на заседании в среду согласился уволить Евгения Кравцова с должности главы правления "Укрзализныци".

Об этом объявил на брифинге после заседания премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы согласовали сегодня увольнение руководителя "Укрзализныци". Это важный шаг для перезагрузки всего то, что в этой важной государственной компании происходит", - сказал он.

Глава правления "Укрзализныци" увольняется общим собранием акционеров, функции которого выполняет Кабинет министров, на основании представления наблюдательного совета.

Срок полномочий главы правления УЗ составляет три года.

Напомним, что Кравцов официально возглавил "Укрзализныцю" в январе 2019 года, но де-факто руководил компанией с августа 2017 года.