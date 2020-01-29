Дубилет анонсировал продолжение подсчета населения

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что Кабмин в феврале-марте продолжит проводить оценку численности украинцев. Об этом он сказал в эфире передачи "Сніданок з 1+1".

Сейчас правительство будет устанавливать количество людей на уровне районов.

"Мы поставили себе задачу в течение февраля-марта сделать оценку на уровне районов. Вот если мы это сможем сделать, я думаю, что тогда мы сможем намного лучше планировать", - отметил Дубилет.

Министр также напомним, что традиционная перепись в ХХІ веке не работает, поскольку во время пробной переписи, которая в декабре проводилась в районах Киева и Киевской области, около 25% людей не открывали дверь сотрудникам Госстата.

"Опять же, если говорить бюрократическим языком - это не перепись. Но если мы говорим, что перед нами была цель быстро и качественно оценить, сколько людей живет в Украине, то этот метод вполне приемлем", - добавил он.

Напомним, 23 января Дмитрий Дубилет заявил, что согласно предварительной переписи населения Украины, численность украинцев составила 37 млн 289 тысяч человек. Эта цифра учитывает лишь численность населения на подконтрольной украинской власти территории Украины.

28 января глава Луганской ОГА заявил, что в Луганской области проживает меньше людей, чем показала перепись населения. Согласно электронным данным - в области живет 1 млн 127 тыс. 500 человек, однако по данным главы Луганской ОГА, в области проживает 650 тыс. постоянного населения.