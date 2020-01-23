Население Украины составляет 37,289 млн человек, - данные электронной переписи

Однако это только те, кто физически находится в стране.

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что согласно предварительной переписи населения Украины, ее численность составила 37 млн 289 тысяч человек. Об этом министр сообщил на пресс-конференции.

"К сожалению эта цифра не включает людей, постоянно проживающих за рубежом и на оккупированных территориях. Это и количество людей, которые физически находится на территории Украины по состоянию на 1-е декабря 2019", - заявил он.

При этом, население Киева составляет 3,7 миллиона жителей. "В городе Киев живет 3,7 миллиона человек. Кстати меня это поразило, я почему-то думал, что будет меньше", - рассказал Дубилет.

Фото: pravda.com.ua

Перепись проводилась с помощью трех методов, при этом, по словам министра, результат были приблизительно одинаковыми. "Максимальная разница между результатами вышла 2,86%. Для того, чтобы принимать эффективные управленческие решения большая точность не нужна", - рассказал Дубилет.

Первый метод – данные мобильных операторов. Были собраны анонимные данные о количестве абонентов с кажного оператора за два месяца с учетом исключения данных абонентов, которые были онлайн меньше месяца. Были также исключены модемные устройства.

После этого следовало социологическое исследование, поскольку у некоторых абонентов может бать несколько мобильных телефонов и сим карт. К этому же методу были добавлены данные из реестров детей и молодёжи и пенсионеров.

Согласно второму методу, который назывался "елочка" – людей распределяли по полу и возрасту. Использовали данные Госстата и реестров, а также данные пенсионного фонда. Согласно распределению по возрасту: в Украине детей 15%, ранний трудоспособный возраст - почти 10%, основной – 44%, зрелый -14% и пожилых людей от 6 млн человек. Если распределять жителей по полу, согласно подсчетам Кабмина, получилось 20,01 млн женщин и17,28 млн мужчин.

Третьим методом был подсчет данных из госреестра физического лиц.

Напомним, в ноябре Дубилет сообщал про алгоритм для электронной переписи населения. За основу возьмут данные мобильных операторов о количестве пользователей и их месте расположения. Из спецреестров собирут данные о детях и пенсионеров.

Раннее Дубилет также сообщал, что относительно способа переписи населения в 2020 году еще продолжаются дискуссии, но, по его мнению, традиционный способ переписи проводить не нужно, поскольку это привлечет лишние затраты.

По словам министра, в некоторых районах Киева уже была проведена пилотная перепись населения, в процессе которой множество людей не открыли дверь, что показало неэффективность традиционного способа.