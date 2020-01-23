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Штепа собралась баллотироваться в мэры Славянска

"Никто меня не закроет".

Штепа собралась баллотироваться в мэры Славянска
Фото: Главред

Бывший мэр Славянска Неля Штепа, которая обвиняется в сепартизме, собралась снова баллотироваться на эту должность осенью 2020 года.

"Те, кто надеется, что меня закроют и я не смогу подать свою кандидатуру на выборы городского головы, расслабьтесь. Я подам, я успею, никто меня не закроет, потому что эта статья неконституционная", - сказала Штепа в эфире местного телеканал "С-плюс".

Штепа возглавляла Славянск в 2010-2014 годах.

В июле 2014 года ее задержали обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание террористической группы. На суде Штепа заявляла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену ее били, а интервью для российских изданий были сделаны "под дулом автомата".

Около трех лет экс-мэр Славянска провела в Харьковском СИЗО, прежде чем суд отправил ее под домашний арест.

Приговор Штепе до сих пор не вынесли.

Мэром Славянска сейчас является Вадим Лях.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.

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