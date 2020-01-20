Штепа получила 3600 евро компенсации по решению ЕСПЧ

Суд рассматривает ее дело уже больше пяти лет.

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы, по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Неля Штепа выиграла дело в ЕСПЧ и получила денежную компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд", - отметил адвокат.

По его словам, компенсация составила 3600 евро.

Адвокат отметил, что сейчас его подзащитная находится в Славянске и ждет очередного вызова в суд в Харькове. До решения суда о мере пресечения она не обязана круглосуточно находиться дома. При этом, добавил он, Штепа "не собирается уезжать из Украины, любит страну и надеется на справедливый суд".

15 января должно было состояться заседание по делу Штепы, но адвокаты не смогли прибыть по уважительным причинам, и оно было перенесено на 11 февраля.

Напомним, дело Штепы рассматривается уже больше пяти лет. Штепа была задержана 11 июля 2014 года по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание террористической группы. На суде Штепа заявляла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену ее били, а интервью для российских изданий были сделаны "под дулом автомата".

Около трех лет экс-мэр Славянска провела в Харьковском СИЗО, прежде чем суд отправил её под домашний арест.

По мнению прокуратуры, задержки в рассмотрении дела, связаны, в том числе, с изменением состава коллегии судей, изменением подсудности, а также неявками адвокатов и подсудимой.

24 октября 2019 года Европейский суд по правам человека рассмотрел дело "Штепа против Украины" и принял решение о выплате ей 3600 евро. В то же время суд отказал ей в выплате полной суммы - 60 100 евро, сочтя требования чрезмерными, а претензии - необоснованными.