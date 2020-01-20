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На Шулявском мосту сооружают съезды

На данный момент рабочие сооружают левоповоротные съезды

В Киеве продолжаются работы по реконструкции Шулявского путепровода, а именно обустройство съездов с него. Об этом сообщил пресс-центр КГГА, со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Фото: КГГА

"Технологическое движение по Шулявскому мосту мы открыли, но работы по его реконструкции - а именно обустройство съездов - продолжаются. Сегодня строители осуществляют комплекс работ по сооружению сети бытовой и дождевой канализаций…", - отметил Кличко.

Фото: КГГА
Фото: КГГА

По его словам, на данный момент рабочие сооружают левоповоротные съезды (с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы и с просп.Победы на ул.Александра Довженко).

Фото: КГГА

"Обустраивают и тротуары, и фундаменты опор освещения на подходах к путепроводу", - добавил Кличко.

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы стартовали весной 2019 года. Старый мост полностью разобрали. Съезды с путепровода продолжат строить в 2020 году, несмотря на то, что движение по мосту открыли 28 декабря.

Перед открытием пролетные строения Шулявского путепровода испытали. Восемь МАЗов с балластом одновременно с разной скоростью проехали Шулявским мостом. Вес каждого грузовика - 30 тонн. Мэр Киева Виталий Кличко во время испытаний вместе со строителями стоял под мостом.

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