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В Киеве разоблачили крупный подпольный покерный клуб

Из заведения изъяли игровые фишки, которые в денежном эквиваленте равны почти 300 миллионам гривен.

19 января киевские правоохранители пресекли деятельность крупного подпольного покерного клуба. Изъятые игровые фишки в денежном эквиваленте равны почти 300 миллионам гривен. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

На момент появления полицейских в зале находились около двух десятков игроков.

Правоохранители изъяли 30 столов для игры в покер, почти 41 000 игровых фишек на сумму около 300 миллионов гривен и другое оборудование, которое использовали для функционирования подпольного клуба.

Кроме того, в полиции напомнили, что на протяжении 18 января правоохранители пресекли работу шести интерактивных игорных клубов: два - в Харькове и четыре - в Днепре.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Напомним, 10 января сообщалось, что в Украине прекратили деятельность 911 нелегальных игорных заведений.

 Кабмин своим распоряжением запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Залы с автоматами должны были закрыться с 16:00 20 декабря.

Согласно результатам социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси, украинцы разошлись во мнении о легализации игорного бизнеса. 45,7% опрошенных респондентов высказались за легализацию, 46,3% - против.

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