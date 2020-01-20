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На Закарпатье из-за ДТП пострадало 9 человек

Из девяти пострадавших – трое детей.

В Иршавском районе Закарпатской области на автодороге Мукачево-Рогатин-Львов произошло ДТП, из-за чего госпитализировано 9 человек, из них трое детей. Об этом на фейсбуке сообщила Нацполиция Закарпатской области.

19 января около 17:30 в полицию поступила информация о том, что в селе Горбок автомобиль съехал в кювет, есть пострадавшие.

Предварительно установлено, что 32-летняя жительница Чопа на Кіа-Rіо, совершая обгон попутного авто Volvo, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Renault под управлением 56-летнего жителя Арданова Иршавского района.

Фото: Поліція Закарпатської області
Фото: Поліція Закарпатської області
Фото: Поліція Закарпатської області

В результате ДТП в Иршавскую центральную райбольницу была доставлена водитель Кіа-Rіо, двое ее малолетних детей возрастом 5 и 9 лет и еще один пассажир.

Также за медпомощью обратились водитель автомобиля Renault и четверо его пассажиров, среди которых одна несовершеннолетняя.

Предварительная правовая квалификация происшествия - статья 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими.

Напомним, ранее из-за сильного тумана и скользкой дороги возле Ровно столкнулись семь автомобилей. В результате аварии пострадали два человека.

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