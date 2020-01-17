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ГлавнаяОбществоПроисшествия

На скользкой дороге возле Ровно столкнулись семь автомобилей

Из-за тумана на этом участке не видно дальше 30 метров.

На скользкой дороге возле Ровно столкнулись семь автомобилей
Фото: rv.npu.gov.ua

В Ровенской области на трассе столкнулись семь автомобилей. В результате аварии пострадали два человека.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

ДТП произошло сегодня, 17 января, около 7:40 утра.

"По предварительной информации, из-за сильного тумана и скользкой дороги вблизи села Александрия столкнулись семь  транспортных средств. Травмы получили два человека, при этом одну женщину зажало в автомобиле", - сообщили правоохранители.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и медики.

Фото: rv.npu.gov.ua

Движение на этом участке дороги затруднено. Видимость ориентировочно составляет 30 метров, дорожное покрытие скользкое.

Фото: rv.npu.gov.ua

Напомним, ранее в Запорожской области столкнулось семь автомобилей, среди них скорая и полицейская машины.

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