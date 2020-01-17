В Ровенской области на трассе столкнулись семь автомобилей. В результате аварии пострадали два человека.
Об этом сообщается на сайте полиции области.
ДТП произошло сегодня, 17 января, около 7:40 утра.
"По предварительной информации, из-за сильного тумана и скользкой дороги вблизи села Александрия столкнулись семь транспортных средств. Травмы получили два человека, при этом одну женщину зажало в автомобиле", - сообщили правоохранители.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, патрульные, спасатели и медики.
Движение на этом участке дороги затруднено. Видимость ориентировочно составляет 30 метров, дорожное покрытие скользкое.
Напомним, ранее в Запорожской области столкнулось семь автомобилей, среди них скорая и полицейская машины.