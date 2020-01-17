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За сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Один военнослужащий погиб.

За сутки боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела один украинский военнослужащий погиб.

Об этом сообщает в фейсбуке пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"16 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме того, присутствовала снайперская активность...В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в утренней сводке.

Боевики вели обстрелы вблизи Травневого, Новотошковского, Мироновского, Луганского, Новозвановки, Орехово и Зайцевого.

С начала текущих суток оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 16 января украинская сторона предложила  четыре новых участка для разведения войск на Донбассе.

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