Купание в проруби грехов не смывает, - в ПЦУ объяснили крещенские традиции

В течение последних лет 19 января на Крещение в Украине устраиваются массовые ныряния и купания в водоемах с целью "смыть грехи" в освященной воде.

В Православной церкви Украины назвали эту традицию не украинской и призвали не подменять купанием в проруби молитву и исповедь.

"Омовение в проруби на Крещение никоим образом не приводит к духовному очищению и не "освобождает" от грехов. Очень важно понимать суть христианского праздника и не путать его с модой, традициями, народными верованиями, тем более - с предрассудками или суеверием, и, как утверждают исследователи, у украинского народа оно не имело распространения", - говорится в сообщении на странице поместной церкви в фейсбуке.

В ПЦУ подчеркивают, что "освященная вода - не волшебная, но имеет благодатные (прежде всего, для духа человека) свойства для тех, кто ее с верой принимает. Погружение в прорубь никогда не заменит Таинства Исповеди и Причастия. Вода не смывает грехи, потому что грех - это не внешняя проблема, а внутренняя болезнь души. И чтобы исцелиться от нее, нужно ее сначала выявить, от всей души покаяться и измениться с помощью Божьей".

Также в поместной церкви дали несколько практических советов о ритуалах на Крещение.

"Нет нужды просить священника "побрызгать больше", ведь нет понятия "разбавленной святости". Нет также необходимости запасаться водой в больших бидонах или канистрах. Ведь тот, кто принесет на освящение даже самую большую банку, но вместе с темными помыслами и пустым сердцем, не получит "большей святости", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что Церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор для каждого. "Главное - не превращать такое купание в некий магический ритуал, повод к пьянству, гордости или осуждения ближнего - например, того, кто все же решил окунуться в прорубь, чтобы испытать свое тело", - отметили в ПЦУ.

Ранее в ПЦУ развенчали популярный миф о современных документах, заявив, что биометрический паспорт - не "печать антихриста".