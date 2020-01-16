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В Киеве обустроили 16 точек для купания на Крещение

Обустройством локаций занималось КП "Плесо".

В Киеве обустроили 16 точек для купания на Крещение
Фото: EPA/UPG

Коммунальное предприятие "Плесо" обустроило 16 мест для купания в рамках подготовки к общегородскому празднованию Крещения 19 января. Об этом сообщила пресс-служба КГГА. 

"В этом году для празднования Крещения КП "Плесо" обустроило в пределах Киева 16 локаций. На каждой из них с 09:00 до 18:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты", - сказано в сообщении. 

В Днепровском районе подготовлены пляжи "Детский", "Венеция", "Предместная Слободка", "Тельбин", "Радужный", "Центральный", в Оболонском районе - пляжи "Вербный" и "Пуща-Водица", а также места для купания в парке "Наталка" и в месте массового отдыха (залив Оболонь, ул. Приречная), в Деснянском районе - в зоне отдыха "Троещина", в Голосеевском районе - пляж "Галерная". 

Напомним, в прошлом году в Киеве обустроили 12 мест для купания. Также сообщалось, что около водоемов Украины на Крещение буду дежурить почти 3 тысячи сотрудников ГосЧС.

 

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