В зоне ООС боевики обстреляли защитников Травневого из гранатометов и пулеметов

С начала суток 16 января в зоне боевых действий на Донбассе российские оккупационные войска обстреляли защитников Травневого из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь с украинской стороны нет, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

За предыдущие сутки противник нарушал режим тишины 11 раз, в том числе и используя запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 152 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы разных систем, беспилотные летательные аппараты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Помимо этого, была снайперская активность. Погиб один украинский военный.

"Неподалеку н.п. Пески – из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов; поблизости Васильевки – из крупнокалиберного пулемета; дважды рядом с н.п. Павлополь – из БПЛА противник сбросил шесть гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 мм; неподалеку Авдеевки – из снайперской винтовки; рядом с н.п. Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия; рядом с Невельским – из крупнокалиберного пулемета", – сообщили в Минобороны.

Помимо этого, оккупанты выпустили две мины из миномета калибра 82 мм рядом со Светлодарском, дважды вели обстрел возле Орехового – шесть снарядов из артиллерии калибра 152 мм, 27 мин из миномета 120 мм. Неподалеку с Новотошковским обстрел велся из автоматических станковых гранатометов, выпущено 14 мин из миномета калибра 120 мм.

Напомним, за сутки 14 января российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате были ранены двое украинских военнослужащих.