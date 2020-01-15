Начальник базы отдыха под Киевом попался на взятке $3 тыс.

Сотрудники Государственного бюро расследований и Национальной полиции задержали по подозрению в получении взятки начальника оздоровительно-профилактического центра "Мрия", который расположен в селе Новоселки на Десне.

Об этом говорится на сайте ГБР.

По версии следствия, мужчина получил 3 тысячи долларов за сдачу в аренду на 49 лет девяти летних домиков и их дальнейшую приватизацию вместе с землей. Общая сумма взятки должна была составить 5 тысяч долларов.

Начато уголовное производство о получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса) и присвоение военного имущества (ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса), так как база отдыха принадлежит Национальному центру управления и испытания космических средств.

База отдыха "Мрия" расположена в 17 км от Киева, в сосновом бору на берегу речки Десна.