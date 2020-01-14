"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
"Мені важливо, під яким пам’ятником зустрічатися – Тарасу Шевченку чи Захарченку"
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Евгений Дыхне: «Виноват тот, кто не закрыл воздушное пространство над Ираном»
Для военнослужащих-контрактников не достроили 102 казармы из запланированных 184
Для военнослужащих-контрактников не достроили 102 казармы из запланированных 184
Гончаренко заявил об открытии уголовного производства в отношении Трубы
Гончаренко заявил об открытии уголовного производства в отношении Трубы
В Тегеране силы безопасности начали разгон протестующих, сообщается о жертвах (обновлено)
В Тегеране силы безопасности начали разгон протестующих, сообщается о жертвах (обновлено)
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев
Казус Филарета
Казус Филарета
Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуировали (обновлено)
Ocean Plaza в Киеве залило кипятком, людей эвакуировали (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Киевской области мужчина угрожал револьвером полицейским, которые приехали на его вызов

Он позвонил правоохранителям из-за незаконной, по его мнению, стройки. 

Фото: kv.npu.gov.ua
В г. Белая Церковь Киевской области мужчина обратился в полицию из-за незаконного, по его мнению, строительства. Прибывшему на место патрулю полиции он начал угрожать оружием. 

Правонарушителя пришлось задержать. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области

"Заявитель начал с ними (с экипажем тактико-оперативного реагирования батальона патрульной полиции. – Ред.) разговаривать, направив в сторону полицейских оружие", – уточнили правоохранители. 

Полиция изъяла у задержанного револьвер, патроны и глушитель. Открыто уголовное производство по факту угрозы работникам полиции. Задержанный находится в СИЗО. 

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, 3 января мужчина сломал полицейскому палец из-за того, что правоохранитель пытался убрать его с проезжей части проспекта. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также