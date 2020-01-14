Правонарушителя пришлось задержать. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
"Заявитель начал с ними (с экипажем тактико-оперативного реагирования батальона патрульной полиции. – Ред.) разговаривать, направив в сторону полицейских оружие", – уточнили правоохранители.
Полиция изъяла у задержанного револьвер, патроны и глушитель. Открыто уголовное производство по факту угрозы работникам полиции. Задержанный находится в СИЗО.
Напомним, 3 января мужчина сломал полицейскому палец из-за того, что правоохранитель пытался убрать его с проезжей части проспекта.