Он позвонил правоохранителям из-за незаконной, по его мнению, стройки.

Фото: kv.npu.gov.ua

В г. Белая Церковь Киевской области мужчина обратился в полицию из-за незаконного, по его мнению, строительства. Прибывшему на место патрулю полиции он начал угрожать оружием.

Правонарушителя пришлось задержать. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

"Заявитель начал с ними (с экипажем тактико-оперативного реагирования батальона патрульной полиции. – Ред.) разговаривать, направив в сторону полицейских оружие", – уточнили правоохранители.

Полиция изъяла у задержанного револьвер, патроны и глушитель. Открыто уголовное производство по факту угрозы работникам полиции. Задержанный находится в СИЗО.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, 3 января мужчина сломал полицейскому палец из-за того, что правоохранитель пытался убрать его с проезжей части проспекта.