В деле о пожаре в одесском колледже объявили еще одно подозрение

В 2014 году проверка ГосЧС обнаружила нарушения, которые так и не устранили.

В уголовном производстве относительно пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса объявили подозрение заведующей хозяйством учебного заведения.

Следствие установило, что еще в 2014 году во время проверки пожарной безопасности в колледже специалисты ГосЧС обнаружили грубые нарушения, в том числе отсутствие первичных средств тушения огня, системы оповещения о пожаре, закрытые аварийные выходы, решетки на окнах первого и четвертого этажей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Украины.

"По состоянию на день возникновения пожара указанные нарушения ликвидированы не были. Несмотря на это, подозреваемая, будучи служебным лицом, ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности, а также членом комиссии по проверке готовности корпусов колледжа к новому учебному году, согласилась с выводом комиссии о готовности заведения к учебному процессу", – сообщили правоохранители.

Последствием служебной халатности стала невозможность эффективной ликвидации возгорания, своевременного оповещения и эвакуации, что привело к гибели 16 человек.

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ей грозит до пяти лишения свободы.

Напомним, 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, в результате которого погибли 16 человек.

9 декабря директору колледжа Любови Кочерге предъявили подозрение в служебной халатности. В колледже была нарушена пожарная безопасность. Студенты учреждения также рассказывали, что во время пожара никаких предупредительных сигналов не было, все эвакуировались самостоятельно. Эту информацию также подтвердил глава ГосЧС Николай Чечеткин.

13 декабря открыли еще одно уголовное производство - по факту халатности сотрудников ГосЧС, которые должны были проверять соблюдение правил пожарной безопасности в здании колледжа. Кроме того, в здании одесского ГосЧС ГБР провело обыски. Следователи изъяли материалы проверок с 2014 года. После этого руководство одесского управления ГосЧС уволили.