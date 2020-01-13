Адам Осмаев прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве Окуевой

"Сомнения есть в объективности суда, а не следствия".

Муж Амины Окуевой, который был вместе с ней в автомобиле в день, когда на них напали, прокомментировал задержание подозреваемого в убийстве жены.

Адам Осмаев отметил, что никогда не знал подозреваемого, а также других членов группы, передает hromadske.

Он понимает, что это заказное преступление: "По следствию нет (сомнений, - ред.), но есть сомнения в судебной системе, которая отпускает подозреваемых в убийствах", - отметил Осмаев.

В 2017 году после убийства Амины тогдашний советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил о том, что на оружии была найдена ДНК вероятных стрелков. Однако оперативно эту информацию опровергли в полиции, отметив, что никаких следов не было. Осмаев пояснил, что в ходе расследования не знал больше чем СМИ, но уверен, что информацию о ДНК на оружии опровергли для того, чтобы не повредить следствию.

"Сначала сказали о ДНК, но это было неправильно с оперативной точки зрения, поэтому потом опровергли, чтобы усыпить бдительность преступников", - сказал Осмаев.

Мужчина также выразил благодарность правоохранителям, отметив, что "это большая удача, причиной которой стала рутинная работа полиции".

"Я думаю скоро следствие предоставит информацию о заказчиках. Это представители власти в РФ", - уверен Осмаев.

По данным следствия, группа, в которую входит подозреваемый в убийстве, причастна к уже раскрытым следствием преступлениям. В сентябре 2016 года в поселке Крушинка Васильковского района Киевской области был убит директор компании "Caparol Украина" Павел Заможный, в 2019 году - руководитель отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павел Миленький.

Всего в банде семь человек. Они были задержаны в сентябре 2019 года, однако в декабре Шевченковский суд освободил их из-под стражи. На момент задержания в январе 2020 года подозреваемый в убийстве Окуевой был под личным обязательствам.

12 января полиция сообщила о задержании организатора убийства Амины Окуевой.

Напомним, 30 октября 2017 года около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев.

Окуева погибла, Осмаев получил ранение ноги.