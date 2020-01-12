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Задержан организатор убийства Амины Окуевой (обновлено)

Он является членом группы "профессиональных" киллеров.

Задержан организатор убийства Амины Окуевой (обновлено)
Фото: https://www.facebook.com/arsen.avakov.1

Обновление 16:15. Глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что в воскресенье задержали организатора убийства Амины Окуевой. Об этом говорится на сайте ведомства.

В операции по задержании злоумышленника принимали участие оперативники Нацполиции, сотрудники полиции Киевской области и спецназовцы КОРДа.

"В состав группы в целом входило семь человек, часть из них по подозрению в двух убийствах задержали в сентябре 2019 года. А сегодня оперативники задержали организатора убийства Амины Окуевой и покушения на убийство ее мужа Адама. Задержанный мужчина тоже является членом указанной преступной группы", - сообщил Игорь Клименко.

14:40. Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой.

"Благодаря слаженной работе полиции Киевской области и прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевой и покушения на убийство Адама Осмаева", - сообщили в прокуратуре Киевской области.

На счету преступников еще два заказные убийства, совершенные в сентябре 2016 и в январе 2019 года, которые также раскрыто, говорится в сообщении.

Министр МВД Арсен Аваков написал, что ДНК одного из задержанных совпало с ДНК на брошенном на месте преступлении оружии.

В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков, отметили в прокуратуре.

Напомним, 30 октября 2017 около 20:00 неизвестные лица на автодороге вблизи железнодорожной станции "Глеваха" Киевской области расстреляли автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев. Окуева погибла, Осмаев получил ранение ноги.

Амина Окуева, уроженка Одессы, воевала на Донбассе против поддерживаемых Россией боевиков. Принимала участие в создании батальона имени Джохара Дудаева, которым командовал ее муж Адам Осмаев. 

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