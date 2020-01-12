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Чат-бот МВД заблокировал более 200 интернет-магазинов с наркотиками

Магазины работали в соцсети Telegram.

Чат-бот МВД заблокировал более 200 интернет-магазинов с наркотиками
Фото: EPA/UPG

Министерство внутренних дел заблокировало 214 интернет-магазинов с наркотиками в Telegram с помощью чат-бота "Стоп наркотик". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За время работы чат-бота пользователи Telegram прислали на проверку 4769 изображений, 7318 адресов в Telegram и 811 адресов веб-сайтов.

"В настоящее время с помощью граждан были заблокированы 214 адресов в Telegram, что использовались злоумышленниками для незаконного распространения наркотиков, в том числе шесть "наркомагазинов", работавших на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - сообщили в МВД.

Напомним, в ноябре правоохранители разоблачили масштабный наркосиндикат на 25 миллионов гривен. Один из организаторов наркобизнеса - действующий депутат объединенной территориальной общины. В целом функционирование наркобизнеса обеспечивали около 50 человек - жители Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей, в возрасте от 18 до 39-ти лет.

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