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Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии позиции ООС у Красногоровки

Потерь среди украинских военных нет.

Боевики обстреляли из тяжелой артиллерии позиции ООС у Красногоровки
Фото: Макс Левин

В субботу, 11 января, в зоне боевых действий на Донбассе произошло четыре обстрела.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Из 120-мм миномета противник выпустил три мины по нашей позиции рядом с Красногоровкой и трижды открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских защитников вблизи Песков, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вчера, 11 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала воскресенье, 12 января, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из миномета калибра 82-мм противник выпустил семь мин по нашим позициям вблизи Новотошковского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Потерь в воскресенье с нашей стороны не было.

Напомним, в пятницу, 10 января, на Донбассе произошло 13 обстрелов, трое украинских военных получили ранения.

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