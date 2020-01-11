Тела погибших при крушении самолета в Иране вернут в Украину 20-21 января

Тела погибших при крушении самолета в Иране украинцев вернут домой ориентировочно 20-21 января, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии ВВС.Украина.

По его словам, 30% тел уже идентифицированы.

Тела погибших обязалась доставить родственникам авиакомпания МАУ, При этом президент компании уточнил, что украинская сторона готова забрать тела всех погибших, в том числе иностранцев (за исключением иранских граждан), если Иран будет готов их отдать, передает РБК-Украина.

"Министерство иностранных дел Украины плотно и постоянного занимается вопросом того, чтобы вернуть тела погибших украинцев в Украину. Есть надежда, что они вернутся вместе с тем грузовым бортом, который привез украинскую комиссию", - сказал президент МАУ Евгений Дыхне на брифинге в субботу.

По его словам, тела погибших в ходе крушения лайнера находятся в четырех больницах в Тегеране.

"У медэкспертов недостаточно необходимого материала, чтобы установить все ДНК на месте. Они торопятся сделать это как можно быстрее", - пояснил президент авиакомпании.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из 7 стран. Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Полную ответственность за крушение авиалайнера взял Корпус стражей исламской революции.