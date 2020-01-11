Геращенко: нужно ставить вопрос об участии России в катастрофе украинского самолета

После того, как Иран признал причастность к катастрофе украинского самолета, власть Украины должна требовать широкомасштабного расследования с привлечением всех заинтересованных сторон. Такое мнение в Facebook сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

В частности, по ее мнению, должны быть получены ответы о роли России как государства-поставщика ракетных комплексов, и ее военных советников, работающих с иранскими военными.

«Еще раз искренние соболезнования погибшим всех стран и всех национальностей, которые были в нашем "Боинге". Все эти дни мы думаем о украинцах, канадцах, иранцах, шведах, афганцах, немцах, британцах, находившихся на борту лайнера, о младенцах, студентах, ученых, о замечательном экипаже, красавицах и умницах стюардессах и стюардах, о летчиках, которые имели бесспорный авторитет.

Единственные, кто сомневались в их профессионализма и в безопасности украинского самолета и перевозчика - это украинская власть. Единственные, кто на весь мир нанесли первый мощный удар по профессиональной чести, авторитету и памяти погибшего украинского экипажа - это украинская власть. Сначала посольство, в первом официальном сообщении, категорически исключило ракету или теракт, затем президент, который поручил Генпрокурору возбудить дело о неисправности самолета и ошибки экипажа. И уже когда весь мир говорил о ракете, и честь Украины защищали премьеры Канады, Великобритании, Австралии, украинский президент не сдавался и повторял "не все так однозначно", - отметила Геращенко.

По ее мнению, власть должна четко задать вопрос о типе ракеты и прямом или косвенном участии в этом Москвы.

"Украина просто обязана созвать Совбез ООН, и президент должен не молчать в унисон с Москвой, а требовать этого еще 3 дня назад, и именно там ставить вопрос о совместной с другими странами, чьи граждане пострадали, расследовательской группе. Так украинская власть действовала в 2014, когда над нашим оккупированным Донбассом из российской "Бука" был сбит самолет. И теперь вы все понимаете, кто такой Цемах и меру его вины? Цемах недавно украинская власть освободила от какой - либо ответственности, на самом деле освобождая Москву от Гааги и ответственности, от компенсации государствам и странам за сбитый МН17», - отметила Ирина Геращенко.