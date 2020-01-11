В Киеве пьяный водитель на Audi влетел в Национальную филармонию
В Киеве пьяный водитель на Audi влетел в Национальную филармонию
​Родственники пассажирки разбившегося самолета МАУ заявили, что их не пригласили на встречу с Зеленским
​Родственники пассажирки разбившегося самолета МАУ заявили, что их не пригласили на встречу с Зеленским
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
Самолет МАУ в Иране сбили две ракеты российского производства – источник CNN в разведке
Самолет МАУ в Иране сбили две ракеты российского производства – источник CNN в разведке
Анна Новосад: "Денег за школьником" не будет, произошло определенное недоразумение в терминах"
Анна Новосад: "Денег за школьником" не будет, произошло определенное недоразумение в терминах"
Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке
Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке
Жители Никольской Слободки снесли бетонный забор скандальной стройки
Жители Никольской Слободки снесли бетонный забор скандальной стройки
Эксперты на месте крушения нашли пораженные ракетой части самолета МАУ, - источник "Цензор.нет"
Эксперты на месте крушения нашли пораженные ракетой части самолета МАУ, - источник "Цензор.нет"
Появилось видео с якобы ракетой, которая сбила украинский самолет над Тегераном (обновлено)
Появилось видео с якобы ракетой, которая сбила украинский самолет над Тегераном (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Геращенко: нужно ставить вопрос об участии России в катастрофе украинского самолета

В частности, о типе ракеты.

Геращенко: нужно ставить вопрос об участии России в катастрофе украинского самолета
Фото: facebook/Владимир Струмковский

После того, как Иран признал причастность к катастрофе украинского самолета, власть Украины должна требовать широкомасштабного расследования с привлечением всех заинтересованных сторон. Такое мнение в Facebook сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко.

В частности, по ее мнению, должны быть получены ответы о роли России как государства-поставщика ракетных комплексов, и ее военных советников, работающих с иранскими военными.

«Еще раз искренние соболезнования погибшим всех стран и всех национальностей, которые были в нашем "Боинге". Все эти дни мы думаем о украинцах, канадцах, иранцах, шведах, афганцах, немцах, британцах, находившихся на борту лайнера, о младенцах, студентах, ученых, о замечательном экипаже, красавицах и умницах стюардессах и стюардах, о летчиках, которые имели бесспорный авторитет.

Единственные, кто сомневались в их профессионализма и в безопасности украинского самолета и перевозчика - это украинская власть. Единственные, кто на весь мир нанесли первый мощный удар по профессиональной чести, авторитету и памяти погибшего украинского экипажа - это украинская власть. Сначала посольство, в первом официальном сообщении, категорически исключило ракету или теракт, затем президент, который поручил Генпрокурору возбудить дело о неисправности самолета и ошибки экипажа. И уже когда весь мир говорил о ракете, и честь Украины защищали премьеры Канады, Великобритании, Австралии, украинский президент не сдавался и повторял "не все так однозначно", - отметила Геращенко.

По ее мнению, власть должна четко задать вопрос о типе ракеты и прямом или косвенном участии в этом Москвы.

"Украина просто обязана созвать Совбез ООН, и президент должен не молчать в унисон с Москвой, а требовать этого еще 3 дня назад, и именно там ставить вопрос о совместной с другими странами, чьи граждане пострадали, расследовательской группе. Так украинская власть действовала в 2014, когда над нашим оккупированным Донбассом из российской "Бука" был сбит самолет. И теперь вы все понимаете, кто такой Цемах и меру его вины? Цемах недавно украинская власть освободила от какой - либо ответственности, на самом деле освобождая Москву от Гааги и ответственности, от компенсации государствам и странам за сбитый МН17», - отметила Ирина Геращенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также