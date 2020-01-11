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Зеленский обсудил с Макроном расследование авиакатастрофы в Иране

Франция начала процедуру международного расследования.

Зеленский обсудил с Макроном расследование авиакатастрофы в Иране
Фото: EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Лидеры договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке "черных ящиков" сбитого самолета

Макрон пообещал способствовать всестороннему расследованию катастрофы и привлечению к ответственности виновных в этом преступлении. Франция уже начала формальную процедуру соответствующего международного расследования в ИКАО (Международной организации гражданской авиации).

Президенты также обсудили дальнейшие шаги для исполнения договоренностей, достигнутых в рамках саммита в нормандском формате 9 декабря 2019 года в Париже. Зеленский проинформировал Макрона об актуальной ситуации с безопасностью на Донбассе.

Кроме того, лидеры договорились о трехстороннем звонке в формате Украина - Франция - Германия в ближайшее время. Также Макрон согласился посетить Киев.

Напомним, самолет регулярного рейса "Тегеран - Киев" авиакомпании МАУ разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек. Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке, поскольку иранские военные приняли его за вражеский объект. Полную ответственность за крушение авиалайнера взял Корпус стражей исламской революции.

Как сообщалось, "черные ящики" сбитого МАУ будут расшифровывать во Франции, поскольку иранским экспертам это не удалось.

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