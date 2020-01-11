Зеленский: Украина настаивает на полном признании вины Ираном и компенсациях

В субботу утром Иран заявил, что сбил украинский самолет по ошибке.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявление Ирана о том, что их военные сбили "Боинг" украинской авиакомпании МАУ по ошибке, приняв его за вражеский объект.

"Утро сегодня не было хорошим, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбивании украинского самолета. Но настаиваем на полном признании вины", - говорится на странице главы государства в фейсбук.

Зеленский заявил, что Украина ожидает от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечении виновных к ответственности, возвращении тел погибших, выплат компенсаций и официальных извинений по дипломатическим каналам.

"Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости ", - написал президент.

Напомним, в субботу утром через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет МАУ по ошибке, поскольку иранские военные приняли его за вражеский объект. В заявлении генштаба вооруженных сил Ирана говорится, что причиной трагедии "стал человеческий фактор".

Самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни в ночь на 8 января. На борту было 9 членов экипажа и 167 пассажиров, большинство - граждане Ирана. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев. Среди погибших 11 граждан Украины - 9 членов экипажа и двое пассажиров.

О том, что авиакатастрофа могла произойти из-за попадания зенитной ракеты, сообщили несколько источников в Пентагоне и разведывательных службах, на это же намекнул президента США Дональд Трамп. CNN со ссылкой на источники, близкие к разведке, сообщили, что самолет МАУ был сбит двумя зенитными ракетами российского производства класса "земля-воздух".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил, что есть подтвержденные факты, указывающие на попадание ракеты в "Боинг".

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat предоставила доказательства подлинности видео, на котором запечатлено, как ракета сбивает украинский Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Премьер Великобритании Борис Джонсон также допустил возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но пока не подтверждена.

Вечером в пятницу Служба безопасности Украины назвала назвала основными версиями крушения самолета попадание ракеты и теракт.