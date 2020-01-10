Суд Швейцарии обязал РФ выплатить украинским компаниям $82 млн компенсации за аннексию Крыма

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию РФ на решение арбитража в Женеве, согласно которому Россия должна выплатить около $82,1 млн компенсации за убытки в результате аннексии Крыма РФ 12-ти украинским компаниям, в числе которых есть и "Укрнафта". Об этом сообщил портал Swiss Info.

Два соответствующих судебных решения опубликовали в четверг – суд отклонил апелляции РФ в связи с решениями, вынесенными Международным арбитражным судом в Женеве в апреле 2019 года. К примеру, в одной из апелляций Россия утверждала, что женевский судебный орган не подходит для вынесения решения по этому делу, поскольку тем самым он определяет статус Крыма.

Кроме того, Москва назвала неприменимыми аргументы украинских фирм, утверждавших, что они в данном случае подпадают под действие Соглашения между Правительством РФ и Кабмином Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года. Согласно этому документу, Украина и РФ не должны экспроприировать инвестиции, вложенные инвесторами другой страны, без своевременной выплаты справедливой компенсации.

Отмечается, что в 2015 году в Постоянную палату третейского суда в Гааге за возмещением убытков обратились 12 украинских компаний, в частности "Укрнафта", подавшая первый иск, и еще 11 украинских предприятий, подавших второй иск. Часть этих компаний была ранее связана с группой компаний Игоря Коломойского.

Палата назначила двух арбитров, а те выбрали председателем своей группы Габриэль Кауфманн-Колер из Женевы. Тем самым разбирательство перенеслось в Швейцарию.

Напомним, по "Укрнафте" окончательное решение о компенсации ущерба было принято еще 18 декабря. РФ обязали выплатить в пользу компании более 44 миллионов долларов компенсации.