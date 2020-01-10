МИД Украины выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

Он наблюдал за незаконными учениями флота.

МИД Украины передало ноту протеста в связи с несогласованным визитом президента РФ Владимира Путина в оккупированный Крым.

Российский президент находился в Севастополе, сообщили на странице МИД в Facebook. Он находился там с целью наблюдения за незаконными учениями Северного и Черноморского флота России возле берегов временно оккупированного Крыма.

"Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью суверенной территории Украины, и никакие поездки не изменят их статус, закрепленный в Конституции Украины и признанный международным сообществом", – говорится в сообщении.

МИД считает, что милитаризация Крыма несет угрозу европейской безопасности.

Напомним, 9 января президент РФ Владимир Путин очередной раз прибыл в оккупированный Крым с нарушением норм международного права и украинского законодательства, и присутствовал на пусках потенциально ядерных ракет.