РФ провела в Крыму учения потенциально ядерных ракет, на них присутствовал Путин, - СМИ

Президент РФ Владимир Путин очередной раз прибыл в оккупированный Крым с нарушением норм международного права и украинского законодательства, и присутствовал на пусках потенциально ядерных ракет. Об этом сообщил ресурс "Радио.Свобода" со ссылкой на российские агентства из Севастополя.

Согласно сообщению, во время учений, за которыми наблюдал Путин, состоялись пуски крылатых ракет "Калибр", потенциально способных нести ядерные боезаряды, и новых гиперзвуковых ракет "Кинжал".

При этом Путин находился на борту российского ракетного крейсера "Маршал Устинов", который базируется на Северном флоте в Североморске на севере России и вошел в Черное море в рамках ряда учений.

На днях турецкие СМИ сообщали об инциденте с этим крейсером, когда он проходил пролив Босфор возле Стамбула. Корабль сносило течением на берег, и он оказался неспособным самостоятельно удержать курс, так что ситуацию спасало три турецких буксира.

Напомним, ранее Путин посещал Крым 23 декабря для открытия движения по железнодорожной части Керченского мостового перехода, соединяющего оккупированный Крым с территорией РФ.

Представительство президента Украины в Крыму отметило противоправность запуска железнодорожного сообщения между оккупированным Крымом и Россией.