Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
Самолет украинских авиалиний со 176 людьми на борту упал в Иране (обновляется)
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
В Киеве мужчина на улице изрезал ножом девушку, объявлен розыск
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
Иран обстрелял ракетами военных США в Ираке
Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
Задержанным за убийство двух девушек на съемной квартире в Киеве предъявили подозрение
​Подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве арестовали без права залога (обновлено)
​Подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве арестовали без права залога (обновлено)
В Луцке из окна седьмого этажа выпали две несовершеннолетние девушки
В Луцке из окна седьмого этажа выпали две несовершеннолетние девушки
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
В Николаевской области мужчина избил и изнасиловал знакомого
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
​В аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель
В Киеве загорелся "Зал царства свидетелей Иеговы", один человек получил ожоги
В Киеве загорелся "Зал царства свидетелей Иеговы", один человек получил ожоги
ГлавнаяПолитика

РФ провела в Крыму учения потенциально ядерных ракет, на них присутствовал Путин, - СМИ

Путин находился на борту российского ракетного крейсера "Маршал Устинов".

РФ провела в Крыму учения потенциально ядерных ракет, на них присутствовал Путин, - СМИ

Президент РФ Владимир Путин очередной раз прибыл в оккупированный Крым с нарушением норм международного права и украинского законодательства, и присутствовал на пусках потенциально ядерных ракет. Об этом сообщил ресурс "Радио.Свобода" со ссылкой на российские агентства из Севастополя.

Согласно сообщению, во время учений, за которыми наблюдал Путин, состоялись пуски крылатых ракет "Калибр", потенциально способных нести ядерные боезаряды, и новых гиперзвуковых ракет "Кинжал".

При этом Путин находился на борту российского ракетного крейсера "Маршал Устинов", который базируется на Северном флоте в Североморске на севере России и вошел в Черное море в рамках ряда учений.

На днях турецкие СМИ сообщали об инциденте с этим крейсером, когда он проходил пролив Босфор возле Стамбула. Корабль сносило течением на берег, и он оказался неспособным самостоятельно удержать курс, так что ситуацию спасало три турецких буксира.

Напомним, ранее Путин посещал Крым 23 декабря для открытия движения по железнодорожной части Керченского мостового перехода, соединяющего оккупированный Крым с территорией РФ.

Представительство президента Украины в Крыму отметило противоправность запуска железнодорожного сообщения между оккупированным Крымом и Россией.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также