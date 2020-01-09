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Российской блогерше Митрошиной на три года запретили въезд в Украину

Пограничники пообщались с ней в аэропорту "Борисполь".

Российской блогерше Митрошиной на три года запретили въезд в Украину
Фото: dpsu.gov.ua

Российской блогерше Александре Митрошиной запретили въезд в Украину сроком на три года.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Пограничники пообщались с ней в аэропорту "Борисполь" при выезде из Украины. Митрошина проходила оформление на рейс в Минск.

"Ей было объявлено решение о запрете въезда на территорию нашего государства и проставлена соответствующая отметка в паспорт", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что Митрошина въехала в Украину через железнодорожный пункт пропуска, поскольку в отношении нее на момент пересечения границы не было ограничений на въезд, а также никакой информации, что она незаконно посещала временно оккупированную территорию.

В прошлом году пограничники  отказали во въезде в Украину более 7300 гражданам РФ.

Напомним, 6 января во время выступления Митрошиной в Киеве произошла потасовка и были задержаны активисты движения "Видсич", которые спросили у нее "Чей Крым?".

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