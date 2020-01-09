Зеленский объявил 9 января днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Иране

В стране отменяются развлекательные мероприятия и вносятся изменения в программы теле- и радиопередач.

Президент Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 года днем траура в связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций", - говорится в указе.

В стране отменяются развлекательно-концертные мероприятия и вносятся соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Также Зеленский обратился к украинцам. Он назвал день катастрофы, 8 января, "черной страницей в истории и Украины, и всего мира".

"Безусловно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран", - сказал президент.

Зеленский отметил, что в Иран уже прибыла украинская поисково-спасательная группа в составе 45 человек, в том числе из Госавиаслужбы, Нацбюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ. Вскоре они отправятся к месту катастрофы.

"Мы ожидаем, что все они будут включены в работу комиссии, в частности к расшифровке записей "черных ящиков". В случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие необходимые эксперты, также прибыли в Тегеран. Это представители СНБО, СБУ, ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД и других государственных учреждений. Это лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт экспертиз. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинский ", - заявил президент.

Напомним, на борту самолета рейса PS 752 авиакомпании МАУ, упавшего возле аэропорта Тегерана, находилось 11 граждан Украины (два пассажира и девять членов экипажа), 63 гражданина Канады, 82 - Ирана, 3 - Германии, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, 3 - Великобритании.