Главу Службі безопасности Украины Ивана Баканова заметили на французском горном курорте Куршевель.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Михаил Ткач.

Он также опубликовал несколько фото, на которых запечатлен Баканов.

"Председатель СБУ Иван Баканов. Мерибель, Куршевель. 08.01.2020", - прокомментировал свой пост Ткач.

Фото: facebook.com/mixailotkach

Куршевель - один из самых престижных горнолыжных курортов мира, расположенный во французских Альпах.

Напомним, президент Владимир Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки. После того, как в СМИ появилась информация, что он вместе с семьей без огласки поехал отдыхать на побережье Оманского залива, Офис президента написал, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой.