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Главу СБУ заметили на горнолыжном курорте во Франции

По информации журналиста "Схем", Баканов находился в Куршевеле.

Главу СБУ заметили на горнолыжном курорте во Франции
Фото: facebook.com/mixailotkach

Главу Службі безопасности Украины Ивана Баканова заметили на французском горном курорте Куршевель.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Михаил Ткач.

Он также опубликовал несколько фото, на которых запечатлен  Баканов.

"Председатель СБУ Иван Баканов. Мерибель, Куршевель. 08.01.2020", - прокомментировал свой пост Ткач.

Фото: facebook.com/mixailotkach

Куршевель -  один из самых престижных горнолыжных курортов мира, расположенный во французских Альпах.

Напомним, президент Владимир Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки. После того, как в СМИ появилась информация, что он вместе с семьей без огласки поехал отдыхать на побережье Оманского залива, Офис президента написал, что глава государства отбыл в Оман с рабочей поездкой.

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