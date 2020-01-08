Одна из них погибла, вторая в реанимации.

В Луцке из окна седьмого этажа многоэтажки выпали две несовершеннолетние девушки. Одна из них скончалась, вторая госпитализирована.

Об этом сообщается на сайте полиции Волынской области.

"Сегодня после обеда в полицию поступило сообщение о том, что на улице Конякина из окна дома выпали двое 15-летних девушек. На место сразу выехала следственно-оперативная группа Луцкого отдела полиции. Предварительно установлено, что девушки выпали с седьмого этажа. В результате падения одна девушка погибла, другую госпитализировали в отделение реанимации", - говорится в сообщении.

Обе девушки - жительницы Луцкого района.

Фото: volynnews.com

На месте работает следственно-оперативная группа. После проведения следственных действий будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, ранее во Львове 16-летний школьник погиб, выпав из окна шестого этажа.