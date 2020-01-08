МАУ предложит другие маршруты или вернет деньги из-за отмененных рейсов в Тегеран

Авиакомпания МАУ предложит пассажирам отмененных рейсов из и в Тегеран изменить маршруты или вернет деньги за неиспользованные билеты. Об этом сообщила пресс-служба компании на фейсбуке.

"Авиакомпания МАУ информирует об отмене всех своих регулярных рейсов между Киевом и Тегераном, начиная с 8 января 2020 года на неопределенный срок. Отмена обусловлена запретом Государственной авиационной службы Украины полетов в воздушном пространстве Ирана для всех воздушных судов украинской регистрации. Пассажирам отмененных рейсов предложат изменить маршрут, если это возможно, или возвратят средства за неиспользованные билеты", - отметили в МАУ.

Относительно возврата денег, пассажирам нужно обратиться в пункт приобретения билетов.

Напомним, сегодня, 8 января, ориентировочно в 6 утра самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни. На борту вместе с экипажем было более 170 человек. Рейс PS752 должен был прибыть в Киев около 8 утра.

Иранские власти заявили, что у самолета были проблемы с двигателем и он упал из-за технической неисправности, однако эта информация не является официальной. Точные причины катастрофы выяснит следственная комиссия.

На борту было 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРН и столько же граждан Британии.