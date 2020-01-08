В городе Никополь произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и еще 12 получили травмы.

Об этом сообщается на сайте полиции Днепропетровской области.

Авария произошла 8 января около 7 утра. Столкнулись автобус "Икарус" и автомобили "Daewoo Nexia" и "Chevrolet Aveo".

"Как предварительно установлено, сначала произошло столкновение двух легковых автомобилей, после чего автомобиль «Chevrolet» столкнулся с автобусом. Во время ДТП в автобусе находилось около 30 пассажиров. В результате погиб пассажир автомобиля «Daewoo Nexia». Также в больницу доставлены водитель и девять пассажиров автобуса, водитель автомобиля «Chevrolet» и автомобиля «Daewoo»", - говорится в сообщении.

Фото: dp.dsns.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). На месте происшествия работают следователи Нацполиции.

Напомним, ранее в ДТП с микроавтобусом и двумя легковушками на трассе "Киев-Чоп" погибла 10-летняя девочка.