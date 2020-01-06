Глава Госпогранслужбы прокомментировал въезд певца Dr. Alban в Украину
Глава Госпогранслужбы прокомментировал въезд певца Dr. Alban в Украину
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
Залишки материка. Що відомо про масштабні пожежі в Австралії?
Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки
Зеленский улетел на Рождество в Оман под предлогом рабочей поездки
​В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на киевском Подоле (обновлено)
​В Одессе задержали подозреваемых в убийстве двух девушек на киевском Подоле (обновлено)
Выступление Хакамады в Киеве отменили
Выступление Хакамады в Киеве отменили
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
В Каховке из-за убийства 26-летнего парня начались массовые акции протеста
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
В Киеве хозяйка квартиры, которую сдавала посуточно, нашла в шкафу два трупа
У Золотого-4 на мине подорвался автомобиль с военными, погиб разведчик из Хмельницкой области (обновлено)
У Золотого-4 на мине подорвался автомобиль с военными, погиб разведчик из Хмельницкой области (обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Пятеро украинцев пострадали в крупном ДТП в Словакии

На заснеженной дороге столкнулись 17 транспортных средств.

Пятеро украинцев пострадали в крупном ДТП в Словакии
Фото: slovensko.hnonline.sk

В словацких Татрах в воскресенье произошла масштабная дорожная авария с участием 17 автомобилей.

О этом сообщает HNonline.

"На автотрассе D1 за Шпишским Швторком произошла массовая авария, в которой столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, на момент аварии в транспортных средствах был 41 человек.

В то же время сообщество "Специальный контроль" сообщило в феййсбуке, что в ДТП пострадали 10 человек, среди них пятеро украинцев. Двоих пострадавших доставили в клинику с незначительными травмами.

Микроавтобус с украинцами направлялся из Праги во Львов.

Напомним, ранее в ДТП с микроавтобусом и двумя легковушками на трассе "Киев-Чоп" погибла 10-летняя девочка.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также