В словацких Татрах в воскресенье произошла масштабная дорожная авария с участием 17 автомобилей.

О этом сообщает HNonline.

"На автотрассе D1 за Шпишским Швторком произошла массовая авария, в которой столкнулись 17 автомобилей, два микроавтобуса и один автобус", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, на момент аварии в транспортных средствах был 41 человек.

В то же время сообщество "Специальный контроль" сообщило в феййсбуке, что в ДТП пострадали 10 человек, среди них пятеро украинцев. Двоих пострадавших доставили в клинику с незначительными травмами.

Микроавтобус с украинцами направлялся из Праги во Львов.

Напомним, ранее в ДТП с микроавтобусом и двумя легковушками на трассе "Киев-Чоп" погибла 10-летняя девочка.