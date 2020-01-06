Во вторник в Киеве до +1 градуса

Ночью в столице до 5 градусов мороза.

Во вторник, 7 января, в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3...-5 градусов, днем -1...+1 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-9 градусов, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской области -5...-13 градусов, днем -3...+4 градуса.

В Карпатах без существенных осадков, температура ночью -8...-13 градусов, днем -2...-3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-7 градусов, днем +2...-3 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -1...-7 градусов, днем -2...-3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, только в Харьковской области без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, местами налипание мокрого снега, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Донецкой области местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0...-7 градусов, днем -2...-3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, днем -2...-3 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью -1...-4 градуса, днем -1...+4 градуса.