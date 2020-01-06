Полиция Киева усиливает меры безопасности на Рождественские праздники

Под особым вниманием будут находиться культовые сооружения.

На Рождественские праздники столичная полиция усиливает меры безопасности - обеспечивать порядок на общественных мероприятиях будут правоохранители и военнослужащие Национальной гвардии.

Об этом сообщается на сайте полиции Киева.

"Под особым вниманием правоохранителей будут находиться культовые сооружения во время проведения Рождественских богослужений. Кроме этого, полицейские будут следить за правопорядком в центре столицы, где на Рождество запланировано проведение праздничных развлекательных мероприятий", - отмечается в сообщении.

Полиция призывает киевлян и гостей столицы праздновать безопасно и не нарушать общественный порядок.

Напомним, в новогоднюю ночь патрульная полиция не зафиксировала существенных нарушений публичной безопасности.