В воскресенье, 5 января, около 17:00 в Корсунь-Шевченковском районе водитель автомобиля ВАЗ, находясь в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на двух малолетних детей. В результате ДТП один ребенок погиб, второй доставлен в больницу.

Об этом сообщается на сайте полиции Черкасской области.

По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее под Киевом пьяный 17-летний парень без прав устроил смертельное ДТП и пытался это скрыть.

В 2018 году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию, штрафуют на 40,2 тыс. грн и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.