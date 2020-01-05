Выступление Хакамады в Киеве отменили

Выступление российского политика и журналистки Ирины Хакамады на бизнес-форуме в Киеве отменили. Об этом сообщается на странице строительной компании Taryan Group, которая является организатором события.

"Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления. Потому что есть вещи, которые для нас являются важными и незыблемыми, и позиция по ним не может быть двусмысленной", - говорится в сообщении.

Форум, на котором должна была выступить Хакамада, запланированный на конец февраля в киевском Дворце спорта. Организаторы отметили, что их событие будет иметь образовательный характер, а спикеры поделятся своим жизненным опытом и ценностями.

"Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим. И узнали мы об этом позже, чем хотелось бы ", - говорится в сообщении.

Напомним, волна возмущения вокруг приезда Ирины Хакамады вызвана ее неоднозначной позицией относительно оккупации Крыма.

В марте 2014 она подписала обращение к президенту РФ против использования российских вооруженных сил на территории Украины. В то же время весной 2014 года во время пресс-конференции с Путиным Хакамада назвала его победителем, поскольку он "сумел без единого выстрела провести операцию в Крыму". А также высказала мнение, "что войну начали не мы".

"Крым всегда нуждался в русской самоидентификации. Я часто бывала в Крыму. Даже в те спокойные времена, когда там были то "синие", то "памаранчевые", Крым особо никто не трогал. Но они [жители полуострова] всегда хотели быть в России. Как уж произошло, так произошло", - сказала Хакамада.

В интервью "Радио Свобода" в 2017 году она назвала события 2014 года аннексией, а референдум на полуострове - незаконным. В том же интервью она повторила свое мнение о том, что выйти из конфликта и легализовать аннексированную территорию в составе России можно, "заплатив Украине контрибуцию за Крым".