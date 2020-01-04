На бизнес-форум в Киев пригласили российского политика Ирину Хакамаду

Российский политик и журналистка Ирина Хакамада собирается выступить на бизнес-форуме в Киеве. Об этом сообщается на странице компании Taryan Group, которая организовывает выступление.

"Впервые за 6 лет в Киеве выступит долгожданная Ирина Хакамада. Она, одна из самых востребованных бизнес-тренеров, знает, как мотивировать людей реализовывать мечты и жить в гармонии", - говорится в сообщении.

Выступление запланировано на 27 февраля в киевском Дворце спорта.

Организатором форума является застройщик Артур Мхитарян - сын бывшего члена фракции "Партии регионов".

Ранее Хакамада высказывала неоднозначную позицию относительно оккупации Крыма.

В марте 2014 она подписала обращение к президенту РФ против использования российских вооруженных сил на территории Украины. В то же время весной 2014 года во время пресс-конференции с Путиным Хакамада назвала его победителем, поскольку он "сумел без единого выстрела провести операцию в Крыму".

"Крым всегда нуждался в русской самоидентификации. Я часто бывала в Крыму. Даже в те спокойные времена, когда там были то "синие", то "памаранчевые", Крым особо никто не трогал. Но они [жители полуострова] всегда хотели быть в России. Как уж произошло, так произошло", - сказала Хакамада.

В интервью "Радио Свобода" в 2017 году она назвала события 2014 года аннексией, а референдум на полуострове - незаконным. В том же интервью она повторила свое мнение о том, что выйти из конфликта и легализовать аннексированную территорию в составе России можно, "заплатив Украине контрибуцию за Крым".