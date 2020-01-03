В Киеве мужчина, представившись продюсером, пригласил девушку домой и изнасиловал

Суд арестовал его на 60 суток.

В Киеве задержали и арестовали 60-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 18-летней девушки.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба столичной прокуратуры.

28 декабря прошлого года в Дарницкое управление полиции обратилась 18-летняя студентка и заявила об изнасиловании.

"В ходе досудебного расследования установлено, что насильником оказался мужчина 1959 года рождения, который накануне познакомился с жертвой в вагоне поезда, представившись известным продюсером. В дальнейшем под предлогом трудоустройства человек заманил доверчивого студентку к себе в квартиру, где опоил и изнасиловал", - сообщили в полиции.

Прокуроры согласовали сообщение о подозрении злоумышленнику по ч. 2 ст.152 УК Украины и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Следствие продолжается. Устанавливаются другие возможные жертвы псевдопродюсера.

Напомним, ранее в Киеве мужчина пригласил девушку к себе домой и показал ей тело убитой бабушки.