​Одесский суд закрыл дело о контрабанде трех тонн марихуаны под видом бананов в 2000 году

Преступников не нашли, наркотики испортились и в декабре прошлого года были сожжены.

Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры и закрыл уголовное производство, открытое по факту контрабанды более трех тонн марихуаны, обнаруженной в 2000 году в Ильичевском морском рыбном порту.

Об этом сообщает местный сайт "Думская".

Марихуана была найдена на борту прибывшего из Румынии судна Tropical Land - в ящиках из-под бананов. Груз был отправлен колумбийской фирмой Promotora Bananera S.A.

Дело закрыли на основании п. 3-1, ч. 1 ст. 284 УПК - в связи с тем, что не удалось установить лицо, совершившее преступление, а также - окончанием сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

"В ходе допросов в качестве свидетелей капитана и членов экипажа теплохода Tropіcal Land и представителей фирмы Dole (американская транснациональная корпорация, крупнейший в мире производитель фруктов и овощей, — Ред.) их причастность к совершению данного преступления не установлена. Также установлено, что теплоход Tropіcal Land не оборудован приспособлениями для сокрытия предметов контрабанды, а наркотические средства были спрятаны непосредственно среди бананов. Члены экипажа в погрузочно-разгрузочных работах участия не принимали", - говорится в декабрьском определении следственного судьи Анатолия Деруса.

Отмечается, что наркотик все это время (с 2000 года) лежал в камере хранения вещественных доказательств Службы безопасности.

"Еще в 2002 году специалисты установили, что условия хранения там далеки от идеальных и марихуана… испортилась. Все три тонны. Много лет борцы с наркоторговлей добивались разрешения на уничтожение товара, но получили его только этой весной", - говорится в сообщении. Соответствующее определение вынес в мае судья Дерус.

Отмечается, что именно эти наркотики в декабре торжественно сожгли в присутствии журналистов.

Напомним, 18 декабря СБУ в Одессе сожгла наркотиков на 100 млн долларов. Сообщалось, что были уничтожены оптовые партии котрабандных марихуаны, кокаина и героина.