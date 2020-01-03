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В Киеве пьяный мужчина сломал палец полицейскому

Нарушителя пытались задержат за то, что он стоял посреди проспекта и мешал проезду машин. 

В Киеве пьяный мужчина сломал палец полицейскому
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве пьяный мужчина нанес полицейскому телесные повреждения, отказываясь уходить с проезжей части на проспекте Валерия Лобановского.

О неизвестном, который стоял посреди дороги и мешал проезду авто, правоохранителям сообщили очевидцы. Прибывшие на вызов патрульные пытались его задержать, но тот начал оказывать сопротивление. Он вел себя агрессивно и нецензурно ругался. Об этом сообщили на странице столичной полиции в Facebook. 

"Для составления протокола за пребывание в общественном месте в пьяном виде сотрудники патрульной полиции решили провести административное задержание фигуранта. Правонарушитель опирался, толкал полицейских. В результате задержания правоохранитель получил телесные повреждения в виде сломанного пальца руки", – объяснил начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин.

Злоумышленника задержали, им оказался 40-летний уроженец Харьковской области. Ему объявили о подозрении в сопротивлении сотруднику правоохранительных органов. Суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в декабре в Киеве на железнодорожном вокзале женщина напала на полицейского и распылила ему в лицо газ из баллончика. 

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