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Епифаний призвал вынести на переговоры в Минске притеснения украинской церкви в Крыму

Ранее ПЦУ обращалась с просьбой отреагировать на ущемление прав верующих в Крыму к президенту.

Епифаний призвал вынести на переговоры в Минске притеснения украинской церкви в Крыму
Фото: Макс Левин

В Православной церкви Украины хотят, чтобы притеснения украинской церкви в аннексирована Крыму обсудили на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом предстоятель ПЦУ, митрополит Киевский и всей Украины Епифаний заявил в интервью Радио Свобода.

"Мы даже обращались к представителям в Минске, чтобы они этот вопрос подняли на повестке дня во время переговоров Трехсторонней группы", - сказал митрополит.

ПЦУ ранее уже обращалась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отреагировать на ущемление прав верующих в Крыму.

"Во время встречи Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций я этот вопрос поднял, очень остро поднял. Президент даже записал этот вопрос. Также и другие представители церквей и религиозных организаций отмечали, что происходит преследование. Это и протестанты, и другие, и мусульмане даже. Поэтому мы вместе на это указали президенту во время встречи. Также обращаемся и к правительству, и к Верховной Раде, чтобы они должным образом обратили на это внимание", - заявил Епифаний.

Напомним, в ноябре митрополит Епифаний призвал Россию остановить уничтожение украинских храмов в Крыму. Также он призвал российские власти остановить уничтожение украинских храмов в Крыму.

Тогда же архиепископ Климент передал письмо Путину с просьбой не уничтожать украинскую православную церковь в Крыму.

10 декабря архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил голодовку в связи с затягиванием решения вопроса передачи здания кафедрального храма святых Владимира и Ольги в Симферополе Крымской епархии в собственность ПЦУ.

17 декабря крымский архиерей по просьбе предстоятеля ПЦУ приостановил голодовку.

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