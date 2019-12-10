Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент объявил голодовку

Сегодня, 10 декабря архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент (Кущ) возле здания Кабмина объявил бессрочную голодовку в связи с затягиванием решения вопроса передачи здания кафедрального храма святых Владимира и Ольги в Симферополе Крымской епархии в собственность ПЦУ. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Я официально заявляю: с этого дня я начинаю бессрочную голодовку. До тех пор, пока Кабинет министров Украины не решит вопрос защиты религиозных свобод на территории Крыма, обеспечения безопасности духовенству крымской епархии ПЦУ. Пока Кабинет министров своими решениями не обеспечит сохранность церковного имущества, а это не только помещение, но и иконы, которые можно отнести сегодня к современному сакральному искусству", – сказал архиепископ Климент.

По его словам, он прекратит голодовку только после "выполнения ряда конкретных действий со стороны украинских властей".

"Требование: встреча с премьер-министром Украины, определение срока, когда вопросы, которые в течение пяти лет ставились перед Кабинетом министров, будут решены. К этому времени я не прекращу голодовку. Если они сделают это в течение недели – хорошо. Если нет, то из Киева меня вывезут или в гробу, или с постановлением (Кабмина) я поеду в Крым", – подчеркнул архиепископ.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний отметил, что Климент "годами просит простую вещь – чтобы государство Украина передало здание кафедрального храма святых Владимира и Ольги в Симферополе в собственность Крымской епархии ПЦУ".

Напомним, в ноябре архиепископ Климент передал письмо Путину с просьбой не уничтожать украинскую православную церковь в Крыму. «В письме я описал проблему, которая есть. И просил решить три вопроса. Первый вопрос – это вопрос регистрации, второй – вопрос сохранения храма, и третий вопрос о том, чтобы за нами осталось все то, что было у украинской громады до 2014 года. Я просил, чтобы Путин дал соответствующее поручение Аксенову, и тот принял решение», - сообщал архиепископ.

Православная церковь Украины обратилась в ООН и ОБСЕ из-за давления на украинскую церковь в Крыму.

Ранее сообщалось, что оккупационные власти Крыма пытаются забрать храм ПЦУ в Симферополе. Архиепископ Климент также сообщил, что оккупанты пытаются снести храм украинской церкви в Евпатории.