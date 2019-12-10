В Крыму отложили правозащитную конференцию из-за давления силовиков

Правозащитную конференцию "Нарушение прав человека в Крыму", организованную инициативой "Крымская идея", отложили из-за давления силовиков на собственника помещения, в котором должна была пройти конференция, сообщает корреспондент LB.ua.

По словам организаторов конференции, утром в день проведения конференции собственнику зала позвонили из силовых структур сообщили, что в случае проведения конференции у него "могут возникнуть проблемы".

"Сегодня 10 декабря в день прав мы хотели провести конференцию по правам человека, потому что в последние 5 лет ничего подобного не проводилось, мы готовились к конференции около трёх месяцев, однако утром собственнику заведения позвонили и сказали, что у него возникнут проблемы в случае проведения конференции. Поэтому мы решили не подставлять человека и приняли решение перенести конференцию", - рассказал правозащитник Абдурешит Джеппаров.

Напомним, на встрече "нормандской четверки", которая состоялась 9 декабря в Париже не обсуждался вопрос оккупированного Россией Крыма. Президент Зеленский сообщил, что стороны не успели дойти к вопросу Крыма на встрече, поскольку долго обсуждались вопросы урегулирования конфликта на Донбассе.