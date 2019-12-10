Суд над Трухановим: чи доводить оприлюднене листування і відео обшуків, що мер Одеси приховав 55 мільйонів гривень?

За версією прокурорів, Труханов повинен був вносити до своїх декларацій за 2015 і 2016 роки зареєстроване на Колтунову майно на суму близько 55 мільйонів гривень, оскільки ці докази вказують: у той час він проживав з нею.

Фото: Сергей Нужненко

ВАКС розглядає справу за підозрою одеського мера у недостовірному декларування з 6 листопада. Під час засідання 9 грудня суд дослідив півтора з тридцяти чотирьох томів доказів обвинувачення.

Міський голова Одеси вважає, що відкрита справи проти нього – "політична розправа і тиск". Він також повністю впевнений, що у цій справі суд прийме виправдальний вирок.

"Я хочу, щоб виправдальний вирок виніс саме Антикорупційний суд. Це для мене принципово, я очікую від цього суду детального розгляду і вияснення всіх обставин", - раніше говорив Труханов.

У чому обвинувачують Труханова?

Геннадія Труханова звинувачують у недостовірному декларуванні (стаття 366-1 Кримінального кодексу). За версією слідства, у декларації за 2015 рік він не вказав додаткових 31,46 мільйона гривень своїх статків, а за 2016 рік – 18,81 мільйона гривень. У НАБУ повідомляють, що одеський мер не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобілі, частки у низці суб'єктів господарювання та проценти за вкладами у банках.

Справа в тім, що незадеклароване майно на суму близько 55 мільйонів гривень офіційно належить його ексдружині Тетяні Колтуновій, з якою він розірвав шлюб ще у 1997 році. Проте слідство встановило: у 2000 році в них народилась спільна дочка, а в період подання декларацій – Труханов проживав з ексдружиною, мав спільний побут та права й обов'язки сімeйного характeру. А майно Колтунової він не вказав нібито умисно, аби приховати реальні статки своєї родини.

Фото: Думская Труханов, Колтунова та їх спільна донька Аліса

Натомість Труханов раніше апелював, що юристи та адвокати радили йому не вносити дружину в декларації, бо шлюб офіційно розірвано. Натомість адвокат Труханова Тарас Пошиванюк ввважає, що ця справа – рeзультат вільного трактування подій стороною обвинувачeння. Мовляв, належних і допустимих доказів вини Труханова немає, як і не було умислу брехати, заповнюючи декларації.

"Поцілуй тата"

Протягом години під час судового засідання 9 грудня сторона обвинувачення зачитувала роздруківки листування міського голови Одеси з цивільною дружиною Тетяною Колтуновою та їхньою дочкою Алісою за 2016 рік. Цю переписку детективи НАБУ вилучили під час обшуку у помешканні цивільної дружини 3 жовтня 2017-го. Вона добровільно віддала свій телефон і вказала пароль, після чого прокурори скопіювали знайдене у листуванні в WhatsApp.

Адвокат обвинуваченого Олександр Лисак назвав ці докази "неналежними та недопустимими". Оскільки, за його словами, прокурори грубо порушили процедуру вилучення особистого листування.

"Детектив мав звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ, щоб отримати листування з телефону. Або ж отримати інформацію через рішення слідчого судді. Проте процедуру не дотримали. Окрім того, ці роздруківки листування отримали в іншому кримінальному провадженні, де переслідувалась інша мета", - сказав адвокат.

Фото: Катерина Петренко Геннадій Труханов та його захисник Олександр Лисак

Натомість прокурор Віталій Гречишкін повідомив, що на момент обшуку дозвіл з метою відшукання переписки в детективів вже був. А тому докази – зібрані у законний спосіб, оскільки стаття 93 Кримінального процесуального кодексу передбачає різні способи збирання доказів, зокрема і шляхом проведення обшуку.

"Переписки вказують на недостовірне декларування. Жодних порушень при їх вилученні не було. Як ми можемо брати тимчасовий доступ до предмету, якщо він уже є в нас в розпорядженні на законних підставах? А протоколи обшуку послугували підставою для реєстрації іншого кримінального провадження. Тому безпідставно стверджувати, що було якесь незаконне вилучення", - сказав прокурор.

А далі з дозволу суду прокурор зачитав чисельні переписки. У повідомленнях йшлося про нeодноразові спільні поїздки за кордон Труханова та його цивільної дружини, спільні відвідини театрів та кінотeатрів, тривале пeрeбування разом у нічний час доби і ночівлю під одним дахом.

Зокрема о 23:36 20 квітня 2016 рік від абонента "Лисеня" (спільна дочка експодружжя Аліса, яка перебувала закордоном - ред.) Тетяні Колуновій надійшла смс зі змістом: "Добраніч. Поцілуй тата за мене". Схожого змісту повідомлення у нічний час доби батькам від дочки надходили недоноразово на абонент Колтунової. Варто додати, що 22 квітня 2016 року від Колтунової дочці надійшла смс зі змістом: "Ми з татом вже в Турції, я засмагаю. Тато ще на зустрічі, чекаю його".

Фото: Facebook/Геннадий Труханов Труханов з донькою Алісою на відкритті Одеського кінофестивалю

У переписці за 14-21 вересня того ж року йшлося про тісний зв'язок та спільне відвідування театру та кінотеатру експодружжям.

Тетяна: "Лапуля, як твій день? Ми з татом – в театрі, але ти пиши".

Лисеня: "Подивіться "Щоденник пам'яті", я досі не відійшла від цього фільму".

Тетяна: "Йдемо дивитися".

Лисеня: "Скажіть свою думку".

Тетяна: "Тато плакав, коли дивився фільм".

В одній з переписок йшлося про необхідність вносити до декларацій Труханова спільне майно. Про це свідчить листування у жовтні 2016 року.

Тетяна: "Треба декларувати, це новий закон, і ти там будеш".

Лисеня: "Що? Мені це не подобається. І хто ще має так робити? Лише наша сім'я це має робити?"

Тетяна: "Ні, усі чиновники, депутати, міністри і так далі..."

Важливо додати, що в суді 6 листопада прокурор також зачитав більш промовистий фрагмент листування щодо декларацій.

"Лапулічка, у нас дурдом. Ужe 24 години ми обговорюємо дeкларацію, яку трeба подавати тату. Я маю туди внeсли свою шубу, сeрeжки... та іншe майно. І ми маємо подати цe на загальний огляд. Зараз всі подають декларації, а цe – ласий шматок для правоохоронних структур"... – йшлося у повідомленні.

У свою чергу, адвокат Труханова апелював до того, що переписка не є прямим доказом винуватості Труханова. Натомість на сьогоднішньому засіданні мер Одеси апелював, що квартира його старшої дочки та онуків заходиться поруч з квартирою Колтунової, і тому він, буцімто, інколи заїздить до дочки пізно увечері після роботи.

"Ми всі спілкуємось щоденно. Для моєї дочки мама - це мама, тато - це тато... Вона вихована, переймається за мене. Я не знаю, як це можна використовувати у якості доказів... Є якесь розуміння сім'ї, виховання дітей... Це – помилка і цілеспрямоване підтасування фактів. Листування у жодному разі не доказує нічого: ні спільного проживання, ні спільного ведення господарства. Це ні про що не говорить, окрім любові до рідних і близьких!" - додав Труханов.

Утім, за версією прокурорів, це листування промовисто свідчить про спільне проживання експодружжя, спільний побут та спільні права та обов'язки сімейного характеру. А тому доказує винуватість Труханова у недостовірному декларуванні майна.

Фото: Lb.ua

Не листуванням єдиним…

Під час засідання ВАКСу також дослідили вилучені під час обшуку у 2017 році домашні відео з телефону цивільної дружини Труханова. Щоправда у закритому режимі.

"На відміну від прокурорів і адвокатів, ми вперше отримали це відео. І просимо зазначати конкретні обставини, чому варто оглядати відео у закритому засіданні. Без належної аргументації розглядатимемо у відкритому режимі", - сказав головуючий суддя.

Учасники процесу довго вирішували, чи дивитись відео у присутності журналістів. Оскільки ні Труханов, ні його адвокат не спромоглися сказати, що на відео, бо не переглядали їх раніше. Незважаючи на те, що стороні захисту і обвинуваченому відкривались усі докази на досудовому розслідуванні.

"На цьому відео немає фактів, що ми спільно живемо, лягаємо-укриваємось. Там мабуть якісь сімейні свята, де присутні діти й внуки", - припустив Труханов.

Порадившись на місці, суд закрив огляд цього доказу від журналістів та вільних слухачів.

Фото: Сергей Нужненко

"Труханов є службовою особою місцевого самоврядування, до якого підвищений публічний інтерес, однак його діти, внуки та інші члени родини мають конституційне право на захист приватного життя", - аргументував суддя.

А от інше відео - з обшуку 3 жовтня 2017 року на дачі Колтунової - дослідили у відкритому режимі. З відео стало відомо, що тоді дeтeктиви НАБУ у присутності Труханова знайшли у сeйфі патрони, особистий пістолeт одeського мeра та 300 000 доларів, що, нібито, належали його матері.

Суд відмовив адвокату Труханова у дослідженні цього відео у закритому режимі, оскільки на відео не було неповнолітніх дітей, а його вміст не паплюжив честі і гідності обвинуваченого. Труханов емоційно назвав це "успішним шоу", яке влаштовують прокурори.

Також на засіданні стало відомо, що того ж дня паралельно детективи НАБУ проводили обшук у помешканні Колтунової. За версією прокурорів, у "особистому кабінеті Труханова" тоді і знайшли дозвіл на зброю. Окрім цього, у житлі цивільної дружини вилучили планшет Труханова, його особисті речі, які свідчать про проживання там: одяг, флешки, копії документів, копії про церковний шлюб Колтунової і Труханова. Це відео у подальшому також долучать до доказів в Антикорсуді та, ймовірно, оглядатимуть у відкритому режимі. Наступне судове засідання відбудеться 23 січня.